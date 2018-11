Roma, il Manchester United piomba su Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United piomba su Lorenzo Pellegrini. Secondo il Corriere dello Sport, José Mourinho avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della Roma sapendo della clausola in vigore di 30 milioni. In italia il talento della Roma piace a Juventus ed Inter, con Marotta che aveva provato a portarlo alla Juve in due diverse sessioni di mercato.