Roma, il Napoli prova il sorpasso sul Milan per Under. Nei prossimi giorni incontro coi giallorossi

Il futuro di Cengiz Under sembra sempre più lontano dalla Roma. Sull'esterno turco c'è da tempo il Milan che ha avviato i contatti col suo entourage in ottica futura, ma non solo. Il profilo di Under piace anche al Napoli e secondo i colleghi de La Stampa nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro fra la società azzurra e quella giallorossa per portare avanti la trattativa. Nell'operazione non rientrerà Arek Milik: l'attaccante polacco vuole la Juventus, ma per il suo eventuale futuro lontano dal San Paolo restano vive anche le piste che portano in Spagna e in Inghilterra.