© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per l'infermeria in casa Roma. Dalla prossima settimana, rivela la redazione di Sky, Bryan Cristante tornerà ad allenarsi in gruppo. Il giocatore è out dalla fine di ottobre, quando aveva subìto il distacco del tendine dell’adduttore destro: in attesa di buone notizie dal mercato e sul fronte societario, i giallorossi e il tecnico Fonseca in particolare, salutano il primo vero acquisto per il girone di ritorno.