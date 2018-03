Roma, il Real vuole Alisson: pronta offerta da 60 milioni di euro

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Real Madrid è sul punto di presentare un'offerta da 60 milioni di euro alla Roma per il portiere brasiliano Alisson, con una proposta per il giocatore da 5 milioni all'anno per 5 stagioni. Monchi è però deciso a blindarlo e metterlo al centro del progetto tecnico giallorosso, presentandogli una controfferta contrattuale, comprensiva anche di una super clausola.