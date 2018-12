© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a 'Piazza Pulita', trasmissione televisiva in onda su La7, il sindaco di Roma Virginia Raggi ha commentato con rabbia e amarezza i disordini causati dai tifosi dell''Eintracht Francoforte in occasione della trasferta per la gara contro la Lazio: "I tifosi tedeschi hanno saccheggiato e danneggiato varie zone della città. Roma rispetta i tifosi ma non vuole più gli hooligans".