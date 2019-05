Roma, il Tottenham non molla Zaniolo e rilancia: pronti 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Tottenham non molla la presa su Nicolò Zaniolo. Come riporta Rai Sport infatti, gli Spurs hanno intensificato i contatti con l'agente del talento giallorosso, il cui rinnovo tarda ad arrivare a causa dell'incertezza sul fronte allenatore per la prossima stagione. Il Tottenham per arrivare a Zaniolo è pronto a spingersi fino a 60 milioni di euro.