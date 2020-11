Roma in emergenza ma con personalità, col Cluj è 0-0 al 45': Mayoral vicino al gol

Pochissime emozioni e risultato inevitabile al 45': la Roma gioca al piccolo trotto contro il Cluj e non riesce a sfondare. Buona comunque sin qui la prova dei capitolini, che mostrano personalità e non soffrono un avversario motivato.

Ci prova solo Mayoral - È una Roma falcidiata dalle assenze, soprattutto in difesa. Fonseca è costretto a schierare una formazione sperimentale, con Spinazzola sulla linea arretrata insieme a Cristante e Juan Jesus. Un trio inedito che non corre alcun rischio contro una squadra praticamente mai pericolosa, seppur il pressing dei padroni di casa sia molto alto. I giallorossi provano a gestire il possesso e a innescare la rapidità dei trequartisti e di Mayoral, ma con risultati scarsi. La prima mezzora è "di studio", le due formazioni si annullano: zero tiri in porta, zero occasioni, eccezion fatta per un colpo di testa senza pretese di Debeljuh. La Roma bada all'ordine, a non farsi cogliere di sorpresa, e si vede per la prima volta al 32': Diawara serve Mayoral sul lato destro dell'area, la conclusione dello spagnolo è respinta da Balgradean. Poi poco altro, fino al duplice fischio. All'intervallo il punteggio è di 0-0.