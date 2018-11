Roma, in estate Perotti potrebbe essere inserito nella lista dei partenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel corso della prossima estate la Roma farà un ragionamento sul proprio pacchetto offensivo e a partire potrebbe essere Diego Perotti, attualmente ancora fermo ai box. Il giocatore attualmente servirebbe come il pane a Di Francesco, ma con il mercato estivo che potrebbe portare in dote un profilo alla Thorgan Hazard, simile all'argentino per caratteristiche tecniche, ecco che la finestra estiva vedrebbe El Monito tra i probabili partenti.