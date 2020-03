Roma, in stand-by la cessione del club: ad aprile nuovi contatti Pallotta-Friedkin

L'emergenza covid-19, come è noto, ha messo in stand-by anche la trattativa per la cessione delle società dell'universo Roma al magnate Dan Friedkin. Il texano è d'accordo con Pallotta per risentirsi ad aprile in modo tale da poter pianificare un percorso comune. Con un prezzo rivisto, visto che i 700 milioni sembrano ora una cifra fuori mercato. Per quanto riguarda l'aumento di capitale, ci sono difficoltà di carattere temporale sulla possibilità che Friedkin possa partecipare: potrebbe dunque partire da una quota di minoranza. Lo scrive il Corriere dello Sport.