Roma, incontro Monchi-Baldini a Londra. Presenti Massara e Balzaretti

Come riportato da Il Tempo, il ds della Roma Monchi ha preso parte al convegno Transfer room sul calciomercato nello stadio Emirates di Londra e ha approfittato del viaggio per incontrare Franco Baldini, dimessosi dal comitato esecutivo della Roma dopo la pubblicazione del libro di Totti ma rimasto consulente di James Pallotta anche per il mercato. Presenti in Inghilterra anche Frederic Massara e Federico Balzaretti, che avevano partecipato al WyScout forum di Amsterdam.