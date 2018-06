Roma, incontro per il rinnovo per Florenzi: offerta da 3 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incontro in vista tra la Roma e Alessandro Florenzi per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero tra domani e domenica le parti di troveranno per discutere l'offerta, con i giallorossi che non si muovono dalla proposta di 3 milioni di euro a stagione, comprensivi di premi. La risposta spetta dunque soltanto al calciatore.