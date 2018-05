Roma, ingaggio triplicato per convincere Alisson a rinnovare

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Di recente è avvenuto un incontro tra la Roma e l'entourage di Alisson per parlare del rinnovo contrattuale del portiere. Per convincerlo, i giallorossi avrebbero deciso di triplicargli lo stipendio sino a 4 milioni di euro, tra base fissa e bonus. Inoltre, le sirene che lo volevano al Real Madrid sembrano più distanti, dal momento che i Blancos avrebbero come primo obiettivo de Gea. A riportarlo Il Corriere dello Sport.