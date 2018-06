Roma, intermediario a Londra per Alisson: via alla trattativa col Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, è partita la trattativa tra Chelsea e Roma per Alisson Becker. Il portiere brasiliano viene valutato 80 milioni di euro e sulle proprie tracce ha anche il Real Madrid, meta preferita dallo stesso brasiliano. In settimana, un intermediario sarà a Londra per capire le reali intenzioni dei Blues. Attualmente l'offerta dei londinesei non supererebbe 50 milioni, cifra molto lontana rispetto alle pretese di Monchi. La Roma dal canto suo proverà a resistere a ogni avances, ma il Mondiale di mezzo e la volontà del calciatore, potrebbero fare la differenza.