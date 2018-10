Roma, Jesus: "Napoli non ha avuto grandi occasioni. Potevamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato così in mixed zone: "La Roma ha subito troppo? Nel secondo tempo sì, ma nel primo tempo abbiamo avuto personalità e giocato benissimo, dovevamo fare lo stesso nella ripresa. Il Napoli corre di più? Non sono un preparatore, i lavori sono gli stessi per tutti, l'importante è fare quello che dobbiamo, il nostro lavoro. Non credo sia un problema di preparazione, abbiamo corso bene. De Rossi è un giocatore diverso da Cristante, ma sta al mister vedere il modulo, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Pareggio che serve per ripartire? E' un pareggio che ci sta ma non possiamo accontentarci, il Napoli gioca bene ed ha dimostrato anche a Parigi, dobbiamo fare sempre meglio. Ci sta di soffrire, il Napoli aveva sempre possesso palla ma abbiamo difeso bene, non è che il Napoli abbia avuto grandi occasioni, nel primo tempo lì abbiamo messi in difficoltà". A riportarlo è TuttoNapoli.net.