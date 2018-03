Roma, Juan Jesus elogia la squadra: "Mai visto un gruppo così unito"

Il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo di Crotone: "Il Crotone è salito col pressing, abbiamo sofferto un po’. Conta aver fatto i tre punti, dobbiamo continuare. Risposta all’Inter da grande squadra? Certo, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, abbiamo fatto tanti punti ma non è finita qua - riporta Vocegiallorossa.it -. La prossima è a Bologna, dobbiamo pensare come una grande, è quello che stiamo dimostrando fino a oggi. Sempre più gruppo? Sicuramente, il mister ha cambiato tanti giocatori e la squadra ha risposto. Oggi sono entrati Gerson, Bruno, Gonalons che non giocavano da tanto. Il gruppo ha dimostrato di essere fortissimo. Perché non riusciamo a gestire la partita? Dobbiamo capire il momento di gestire la palla, dobbiamo tenere più il pallone, ora dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Credo che oggi il gruppo abbia risposto benissimo, il mister ha cambiato tanto, complimenti a tutti, è difficile mantenere una continuità. La stampa parla sempre di alcuni, ma siamo un gruppo e abbiamo risposto bene, è questo che conta. È un gruppo fantastico, nelle altre squadre non ho mai visto un gruppo così unito, complimenti a tutti".