Roma, Julio Sergio: "Alisson è forte. Di Francesco nome importante"

© foto di Federico Gaetano

Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere della Roma, è stato intervistato dai microfoni di TeleRadioStereo, rilasciando delle dichiarazioni sui portieri giallorossi e sul nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco, che ha incontrato sulla sua strada a Lecce nella stagione 2011-12: "Szczesny ha fatto bene, è un portiere che ha dimostrato di essere forte. Alisson ha ancora tanti margini di miglioramento ma è già forte; se potrà giocare con continuità potrà dimostrare il suo valore. Io credo che potrà portare punti alla squadra e dare il suo contributo anche all'interno dello spogliatoio. Di Francesco? È una persona per bene, è uno che sa parlare con i giocatori. Con noi giocatori aveva un rapporto stretto anche se poi è chiaramente costretto a fare le sue scelte. Per la piazza credo sia un nome importante perché ha dimostrato di saper fare bene, con il Sassuolo ha fatto cose importantissime. Lui conosce bene la piazza ed è un bel punto di partenza".