Roma-Juve, Dzeko vs Higuain: il Pipita cerca il sorpasso all'Olimpico

Roma-Juventus sarà senza dubbio il big match del 37° turno di Serie A. Nonostante entrambe le squadre abbiano ormai quasi raggiunto i propri obiettivi (rispettivamente terzo posto valido per la Champions League e titolo), la sfida tra giallorossi e bianconeri non potrà infatti mai essere come le altre. Un clásico del calcio italiano, in cui Edin Dzeko e Gonzalo Higuain saranno i protagonisti più attesi.

I due attaccanti ultimamente hanno vissuto momenti ben diversi tra loro: il primo nei panni di trascinatore europeo, il secondo lontano dallo smalto migliore e spesso nel mirino della critica. Eppure, almeno finora, i numeri stagionali di Dzeko e Higuain sono pressoché gli stessi: sedici gol in campionato e otto in Champions League per Dzeko (24 in 47 partite giocate); altrettanti in campionato, cinque in Champions e due in Coppa Italia per Higuain (23 in 48 partite). Statistiche che la magica notte dell'Olimpico potrebbe cambiare, tra valutazioni presenti e anche future. La permanenza a Roma e Torino di Dzeko e Higuain, d'altronde, è tutt'altro che scontata.