Roma, Karsdorp: "La squadra gioca molto la palla. E per me è un vantaggio"

La SEG Football, società che - tra gli altri - cura gli interessi del neo acquisto della Roma Rick Karsdorp, ha pubblicato un video con le prime immagini a Roma del terzino ex Feyenoord, il quale ha spiegato: "La prima impressione è buona, altrimenti non avrei accettato. Per me è un grande passo, sono fiducioso. Questa squadra mi piace perché gioca molto la palla e per me è un vantaggio. Tutto prosegue al meglio, sono stato accolto molto bene".