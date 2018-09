Roma, Karsdorp: "Ora mi sento bene. E' fantastico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Weekend libero per i giocatori della Roma. Fra loro Rick Karsdorp ha deciso di tornare a Rotterdam per assistere al match tra il Feyenoord, suo ex club, e il NAC Breda vinto dai primi per 4-2. Prima del fischio d'inizio il terzino giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RTV Rijnmond: "Il ritorno in campo? “Ci è voluto un po’ di tempo per abituarsi a giocare di nuovo, ma è stato bello rientrare in corsa. Ora mi sento bene, è semplicemente fantastico. Il Feyenoord? Se giochi per il Feyenoord sin dall’infanzia, quando sei lontano ti manca. Per me è sempre una seconda casa. Dovevo fare un altro step andando all’estero e l’ho fatto. Rispetto a due anni fa sono arrivati nuovi ragazzi che devono abituarsi al Feyenoord, ma sono sicuro che tutto funzionerà alla grande. Tornerò mai? Sì".