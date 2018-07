Roma, Karsdorp: "Sto molto meglio. Sarà importante giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rick Karsdorp è intervenuto ai microfoni di Roma TV, direttamente dal ritiro di Trigoria: "Va molto meglio rispetto allo scorso anno. Sto facendo il ritiro, la preparazione va bene e sono contento e voglio dimostrare quello che non sono riuscito a mostrare lo scorso anno".

Il suo primo ritiro. Le sensazioni?

"Quest'anno per me sarà molto importante giocare. Spero sia l'anno giusto per mostrare il mio valore, è un piacere allenarmi con i ragazzi".

È praticamente un nuovo acquisto ma conosce già il mister. Parte in vantaggio rispetto allo scorso anno?

"Non solo il mister, conosco anche i compagni, la città, come funzionino qui le cose. L'anno scorso però ho giocato molto poco e mi sento un giocatore nuovo. Sicuramente è un vantaggio sapere cosa il mister voglia da me ma voglio ricambiare l'affetto dei tifosi, considerando anche la società che ha creduto in me".

Quanto è importante fare il ritiro qui a Trigoria?

"Sentirsi a casa è un vantaggio. Trigoria è una seconda casa, siamo a nostro agio qui, ottime infrastrutture, è un ottimo complesso. Importante fare vita di gruppo, trascorrere la giornata insieme, è importante formare il gruppo".

Kluivert è il terzo olandese. Le fa piacere ci sia questo piccolo gruppo?

"Fa sempre piacere ritrovare dei connazionali. Importante anche per poter parlare la propria lingua e poi si può instaurare un rapporto di amicizia anche fuori dal campo. Kluivert è appena arrivato, ha 19 anni, spero di poterlo aiutare".

Obiettivi suoi e di squadra?

"Scudetto e Champions (ride ndr). Non voglio pormi troppi obiettivi a parte gli scherzi. Voglio solo stare bene e giocare".

Come fate a strappare Strootman alla palestra?

"Lui è un grande professionista, a volte lo vedo due ore prima dell'allenamento lavorare in palestra ma fa bene. Importante lavorare anche per conto proprio per poi ritrovarsi questo lavoro successivamente".