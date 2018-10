Roma, Kluivert: "Il mio momento sta arrivando"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert, a segno ieri con L'Olanda Under 21 contro la Lettonia, gara valevole per le qualificazioni al prossimo europeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fox Sports al termine del match: "Non convocato in prima squadra? Non lo vedo come un passo indietro, sono ancora giovane e imparo ogni giorno quando sono qui, forse imparano qualcosa anche da me. Quello che sto imparando? È difficile da dire, sono piccole cose, devo solo restare umile. Il primo gol con la Roma? È stato un bel momento, certo, spero di giocare più minuti, arriveranno sicuramente. Se ho difficoltà in Italia non è un problema, mi piace e mi diverto ogni giorno. Sono sempre più italiano, e mi sento sempre migliore in allenamento, il mio momento sta sicuramente arrivando. La vita nella Capitale? La vita lì è bellissima, non posso lamentarmi. Gli allenamenti sono di alto livello e nelle partite in cui gioco cerco sempre di dare tutto. È per questo che vorrei avere più minuti”.