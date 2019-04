Roma, Kluivert: "La Champions League? Possiamo raggiungerla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert ha commentato la vittoria della sua Roma contro il Cagliari ai microfoni di Roma TV: "Penso sia stata una grande partita per la squadra, io ho fatto la mia parte, contento di aver dimostrato quello che posso fare. Champions League? Possiamo raggiungerla, dobbiamo vincere più partite possibili e guardare a noi stessi. Dobbiamo dare il 100%, ma sono fiducioso. Sto migliorando? Quando mi diverto riesco ad esprimere tutto il mio potenziale, soprattutto quando gioco libero dai pensieri, È un calcio diverso, avevo bisogno di adattarmi, lo sto ancora facendo. La fiducia dell'allenatore? È evidente che Ranieri mi sta dando fiducia, questo è importantissimo per i giocatori. Lui è un grandissimo allenatore, sono contento che sia qui con noi. Devo avere più fiducia in me stesso? Sicuramente, ma il mio è un ambientamento graduale. Devo comunque sfruttare meglio le mie qualità".