Roma, Kluivert spinge El Shaarawy all'addio: opzioni in Cina

L'arrivo di Justin Kluivert alla Roma, costringerà il club giallorosso a fare i conti con una cessione in avanti. Il candidato numero uno a lasciare la Capitale è senza dubbio Stephan El Shaarawy. Secondo il Corriere dello Sport, per l'attaccante, c'è molto interesse in Cina anche se resta da capire se lo stesso giocatore sia pronto a passare, così giovane, nella periferia del calcio piuttosto che restare in Europa.