Roma, Kluivert: "Sto migliorando, e spero di giocare più minuti"

Direttamente dal ritiro dell'Olanda Under 21, l'esterno della Roma Justin Kluivert ha parlato al De Telegraaf: "Quando ho giocato ho fatto solo il mio. In allenamento sto migliorando: sto diventando più forte e ne sono sempre più consapevole. Capisco cosa i compagni vogliano da me e cosa vorrei io da loro. Dobbiamo lavorare e costruire il futuro su questo, ed è così che spero di giocare più minuti”.