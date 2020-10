Roma, Kumbulla: "Felice di essere in un club con molta storia in Italia. Chiellini è il mio idolo"

Marash Kumbulla , nuovo difensore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale albanese. intervenuto nella conferenza stampa della Nazionale Albanese.

Come ti senti adesso che giochi nella Roma, uno dei club più prestigiosi della Serie A? Ti aiuterà questo a diventare un titolare fisso in Nazionale?

"Sono molto felice perché sono andato in un club con molta storia in Italia. Credo che questo mi aiuterà in Nazionale, ma alla fine sceglierà il mister. L’importante è che l’Albania vinca e che giochi bene".

Alla fine della partita con la Juve hai avuto una conversazione con Chiellini. Puoi dirci cosa ti ha detto?

"Mi sono scambiato la maglia con lui. E’ il mio idolo e mi ha fatto i complimenti per la mia scelta di trasferirmi a Roma".