Roma, Kumbulla si allena a casa: "Sempre in movimento". Il difensore ancora positivo al Covid

Allenamento a casa per il difensore della Roma, Marash Kumbulla, ancora alle prese con il Covid-19. "Sempre in movimento", il commento dell'ex Verona sul suo profilo Insagram, con un video che lo ritrae mentre cerca di tenersi in forma per farsi trovare pronto non appena sarà tornato negativo.