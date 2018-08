Roma, l'acquisto di Nzonzi porta 66.600 euro nelle casse del Lisieux

Come riporta il portale francese Footmercato.net, l'acquisto di Steven Nzonzi non ha reso economicamente felice solo il Siviglia. A gioire è stato infatti anche il CA Lisieux, club del nord della Francia in cui il campione del mondo aveva militato nel 2002, quando aveva appena 14 anni. La suddetta squadra ha ricavato 66.600 euro dal trasferimento, poiché a suo tempo aveva inserito una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista pari allo 0,5%.