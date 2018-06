Roma, l'agente di Florenzi attende di incontrare Monchi per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, esterno della Roma, ieri è diventato papà per la seconda volta ed è ovviamente concentrato al 100% sulla famiglia e sulla piccola Penelope. Allo stesso tempo però, il suo agente Alessandro Lucci dovrà a breve giocare una partita importante per quanto riguarda il futuro. Il procuratore incontrerà presto Monchi per intavolare una trattativa per il rinnovo e per trovare un accordo che per il momento non pare essere così vicino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.