Roma, l'agente di Marcano: "Non è la nostra idea andare via"

"Via dalla Roma a gennaio? Non è la nostra idea". Questo il breve commento dell'agente di Ivan Marcano, difensore giallorosso, ai microfoni di RomaPress in merito a un possibile addio del suo assistito. Inaki Ibanez ha dunque smentito la possibilità di una cessione del centrale che non sta trovando grandissimo spazio nella stagione giallorossa a disposizione di Eusebio Di Francesco.