Roma, l'agente di Pellegrini a Manchester: nessuna trattativa in corso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal derby, con tanto di gol di tacco, Lorenzo Pellegrini si è conquistato il posto da titolare con la Roma a suon di prestazioni importanti. La sua ascesa non sta passando inosservata nemmeno Oltremanica, con il suo agente che ieri è rientrato a Milano dopo essere volato a Manchester per ascoltare l'interesse dello United. La Roma, tuttavia, per il momento non ha aperto le trattative a un eventuale rinnovo o a una modifica della clausola rescissoria. Come riferito da Il Messaggero, Monchi è piuttosto tranquillo a riguardo: l'estate è ancora lontana.