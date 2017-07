Roma, l'alternativa a Mahrez è Suso del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Roma tiene aperte le alternative a Riyad Mahrez, esterno del Leicester City per il quale la trattativa non è di facile chiusura. Si tratta di Suso del Milan, alle prese con un rinnovo non ancora risolto. Poi i centrali: la sensazione è che uno tra Fazio, Manolas e Juan Jesus partirà.