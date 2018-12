Roma, l'Arsenal fa sul serio per Under: osservato anche a Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Arsenal fa sul serio per Cengiz Under. Anche stasera, secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, uno scout dei Gunners era presente infatti a Plzen per seguire da vicino l'esterno d'attacco della Roma. Il turco ha segnato il gol del momentaneo pareggio giallorosso.