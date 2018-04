Roma, l'ex Cassetti: "Barcellona impresa titanica. Felice per De Rossi"

© foto di Alberto Fornasari

L'ex giocatore della Roma Marco Cassetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La partita contro il Barcellona ha dimostrato i miglioramenti di Eusebio Di Francesco, che ha sorpreso tutti. Non mi aspettavo la rimonta anche se la gara di andata non aveva fatto vedere tutta questa differenza. I ragazzi sono stati molto bravi ad approcciare in modo perfetto la partita. De Rossi? Ha la Roma nel cuore e cerca sempre di dimostrarlo. Ha giocato da vero capitano e sono molto contento per lui, visto che aveva passato alcune settimane dove era stato criticato, anche un po' troppo. Ho visto la partita a casa e l'ho vissuta con talmente tanta ansia che sono andato subito a dormire dopo il fischio finale, sembrava che l'avessi giocata. È stata un'impresa titanica, se devo confrontarla con una sfida giocata con la maglia giallorossa è quella contro il Lione, quando abbiamo vinto 2-0 in Francia. la vittoria di martedì darà un grande slancio a tutta la squadra, anche in vista del derby di domenica. Non so se Di Francesco proseguirà sul modello tattico, ma mi aspetto che venga riproposto anche in futuro. Dzeko è sempre stato un giocatore che mi ha entusiasmato, sono sempre stato convinto delle sue qualità, anche nel suo primo anno in Italia quando faceva molta fatica dal punto di vista realizzativo".