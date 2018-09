Roma, l’ultima spina è la gestione di Kluivert

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un talento eclatante ma difficile da gestire. È ciò che si sta dimostrando Justin Kluivert in un avvio di stagione controverso, che da un lato ha messo in mostra le sue qualità di grande livello soprattutto per quanto riguarda il potenziale, ma dall’altro ha anche sottolineato le difficoltà di gestione di un ragazzo giovane ma già pienamente consapevole del suo valore. Probabilmente anche per questo motivo Di Francesco lo ha spedito in tribuna nella notte del Bernabeu, uscendone con le ossa rotte ovviamente non solo per questa decisione. Bastone e carota è la ricetta base per smussare le angolosità caratteriali di talenti fulgidi ma un po’ troppo esuberanti. Di certo non è la tranquillità a campeggiare nell’attualità giallorossa, ed il rischio è quello di ritardare oltremodo un’esplosione di un potenziale fuoriclasse che potrebbe rappresentare la vera ricetta per uscire da questo momento di empasse.