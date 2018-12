© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi e la lista per sostituire Eusebio Di Francesco. Il tecnico della Roma è in bilico e la partita contro il Genoa sarà decisiva per il suo futuro, Repubblica presenta le alternative sul tavolo del ds giallorosso. Baldini spingerebbe per Paulo Sousa, mentre Monchi spingerebbe per Lopetegui o Sampaoli. Quest'ultimo in particolare non avrebbe ancora firmato col Santos, nonostante l'annuncio del club brasiliano, che in effetti fa riferimento a ulteriori dettagli da sistemare nel weekend.