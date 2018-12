© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorno in blucerchiato per Patrik Schick? Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe infatti chiesto in prestito alla Roma l'attaccante ceco. Un trasferimento di sei mesi per il giovane, che a Genova ha fatto vedere le cose migliori della sua fin qui breve carriera.