Roma, le big inglesi pronte a muoversi già a gennaio per Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le squadre interessate a Cengiz Under hanno fretta. Il talento turco della Roma, che sta trattando il rinnovo coi giallorossi, piace a mezza Europa. In fila ci sono un po' tutte le big del Vecchio Continente, dal Barcellona al Manchester City, passando per Bayern Monaco, Arsenal, Tottenham, Liverpool. Le inglesi, in particolare, sarebbero le più attive, oltre a essere le mete preferite del classe '97: secondo quanto riferito da ESPN, le big di Premier League sarebbero infatti pronte a muoversi già nel mercato di gennaio.