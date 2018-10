© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si parte con la SPAL, si chiude con la Sampdoria. La Roma nel prossimo ciclo di partite avrà un calendario caratterizzato dalla doppia sfida contro il CSKA Mosca. In Champions, la squadra di Di Francesco ha fin qui rimediato una vittoria e una sconfitta. In campionato, dopo 8 giornate è sesta in classifica con 14 punti conquistati.

Le partite della Roma fino alla prossima sosta

20 ottobre ore 15.00 - Roma-SPAL (Sky)

23 ottobre ore 21.00 - Roma-CSKA Mosca (Sky)

28 ottobre ore 20.30 - Napoli-Roma (Sky)

3 novembre ore 18.00 - Fiorentina-Roma (Sky)

7 novembre ore 18.55 - CSKA Mosca-Roma (Sky)

11 novembre ore 15.00 - Roma-Sampdoria (Sky)