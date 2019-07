Roma, le mosse del ragionier Petrachi: fuori gli esuberi per poter acquistare

Quarantuno giorni alla fine del mercato e il compito di Petrachi è ancora lungo. Da qui al 2 settembre il diesse della Roma dovrà sfoltire la rosa e dare a Fonseca ciò che manca. Per la precisione un centrale di difesa, un esterno d’attacco, un centravanti e forse un terzino destro. Il tutto ponendo sempre un occhio alle esigenze di bilancio che vedono i giallorossi fuori dalla Champions League e con i ricavi in ribasso per la prossima stagione.

BILANCIO - Si potrebbe definire quasi un lavoro da ragioniere quello del direttore sportivo ex Torino. Obiettivo chiudere sempre in pareggio di bilancio tra operazioni in entrata e in uscita. Dopo il 30 giugno la Roma ha acquistato Mancini, Veretout, Diawara e Pau Lopez. Una spesa totale di 47,5 milioni che andrà a crescere con i riscatti obbligatori dei prestiti. Per ora Petrachi ne ha recuperati quasi 31 con le cessioni di El Shaarawy, Marcano e Gerson. Le prossime settimane saranno decisive per pareggiare e prendere anche qualche soldi in più da poter reinvestire. Fonseca ha ben chiaro di chi può far a meno e le indicazioni sono arrivate direttamente dal campo con la chiusura del ritiro a Trigoira.

FASI - Scatta dunque la missione cessioni. Nel progetto tecnico della Roma non rientra Karsdorp. L’olandese ha dimostrato anche nelle sfide con Tor Sapienza e Trastevere di non esser concentrato a pieno. Si cercano delle soluzioni per un ritorno in patria dopo che già a gennaio fu vicino al Psv. Gli esuberi maggiori, però, sono a centrocampo. Gonalons, Nzonzi e Coric. Per i primi due si cercano soluzioni in Francia con il campione del mondo di Russia 2018 accostato a Lione e Marsiglia. Defrel, invece, è vicino al Cagliari e con il club di Giulini vanno solamente sistemati alcuni dettagli come la formula di pagamento del giocatore. Tutte operazioni propedeutiche ai futuri acquisti, uno in particolare: Gonzalo Higuain. Per questa sarà necessaria anche l’uscita di Dzeko, il quale si sta avvicinando sempre di più all’Inter. Petrachi segue Suso del Milan per il post El Shaarawy, ma senza prendere in considerazioni le contropartite Schick e Under. Per la difesa si continua a lavorare sul nome di Alderweireld. Il belga è in scadenza di contratto il prossimo anno con il Tottenham e potrebbe essere un’operazione pronta a decollare dopo ferragosto. Insomma, l’effetto domino sta per scattare e la Roma non può farsi trovare impreparata se vuole continuare a lottare per un posto in Champions League.