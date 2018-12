Roma, le possibili rivali: Barça e City da evitare. Il sogno è il Porto

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

Archiviata la deludente sconfitta subita ieri sera contro il Viktoria Plzen, la Roma si gode comunque il passaggio agli ottavi di Champions in attesa di conoscere lunedì prossimo la prossima avversaria che arriverà dalle vincenti degli altri gruppi.

DA EVITARE - Barcellona e Manchester City sembrano essere i due spauracchi da evitare in vista del prossimo turno perché sono le più attrezzate e ambiziose per la vittoria finale. I catalani puntano sulla grande voglia di Leo Messi di tornare sul tetto d'Europa e a vincere il Pallone d'Oro, oltre ad un impianto di gioco che è sinonimo di qualità a livello mondiale. I Citizens, oltre ad avere una rosa spaventosa, hanno Pep Guardiola che dopo anni fuori dal grande giro delle finaliste, ha come principale obiettivo proprio quello di tornare a fare la voce grossa anche in Europa.

NOBILI SUPERIORI - Il PSG e il Bayern Monaco sono squadre top che però hanno alcuni punti deboli da poter sfruttare. I parigini presentano una rosa con un attacco composto da campioni internazionali come Mbappé, Neymar e Cavani, ma per quanto riguarda l'esperienza e il campionato in cui militano, possono cadere in trappola se affrontati col giusto atteggiamento. I bavaresi sono al di fuori dai grandi circoli da qualche anno e sono arrivati probabilmente alla fine di un lungo ciclo. Non sono certo abbordabili, ma definirli imbattibili sarebbe effettivamente eccessivo.

ARMI PARI - Detto che agli ottavi di Champions, soprattutto se arrivi secondo nel girone, non ci sono partite semplici, Porto e Borussia Dortmund sono le squadre potenzialmente più alla portata per la Roma. I portoghesi sono passati come primi perché il raggruppamento era il meno insidioso dell'intera competizione e sono l'avversario che tutte le seconde vorrebbero incontrare. Il Borussia ha fatto un grande percorso nei gironi, relegando l'Atletico al secondo posto, però hanno qualche limite storico quando si parla della fase ad eliminazione diretta.