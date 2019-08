La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione della difesa giallorossa, con Petrachi che va alla ricerca di nuovi nomi che possano rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca: piace Maxense Lecroix, 19 anni, difensore centrale del Sochaux, di cui in Francia, e da tempo, si parla molto bene. In uscita rimangono i giovani Mirko Antonucci, che ha offerte da mezza Serie A, il Verona su tutte, così come Alessio Riccardi.