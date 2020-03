Roma, lo United chiede 29 milioni per Smalling: Tottenham, Everton e Arsenal alla finestra

vedi letture

Il Manchester United spara alto per Chris Smalling. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i Red Devils vogliono infatti 25 milioni di sterline, che al cambio sono 29 milioni di euro, per il cartellino del difensore, una cifra molto alta per il club giallorosso e proprio per questo motivo, Tottenham, Everton e Arsenal si stanno informando, provando a sottrarlo ai capitolini. Solo la volontà del calciatore di restate in Serie A potrebbe aiutare la Roma a ottenere uno sconto.