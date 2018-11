Roma, lo United ci prova per Pellegrini: il suo agente in Inghilterra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United su Lorenzo Pellegrini. Il club inglese segue da tempo il centrocampista della Roma, e secondo il Corriere dello Sport sarebbe in pressing per provare a portarlo alla corte di Mou. Si spiegherebbe così, sempre secondo il quotidiano, il viaggio in Inghilterra del suo agente Giampiero Pocetta. Per ora, ovviamente, si tratta soprattutto di ascoltare le proposte. L'intenzione del centrocampista romani, il cui contratto coi giallorossi prevede una clausola risolutiva da circa 30 milioni di euro che però non vale per il mercato invernale, sarebbe infatti quella di seguire la strada di Totti, De Rossi e Florenzi. A patto, però, di essere considerato un giocatore importante dalla Roma sotto ogni livello. E in fin dei conti ascoltare le proposte, magari dallo Special One, non fa male.