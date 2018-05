Roma, Luca Pellegrini: "Sto bene. Felice di far parte di questo gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino della Roma, Luca Pellegrini, presente all'evento dell'Unione Tifosi Romanisti all'Hotel Midas, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole riportate da Vocegiallorossa.it: "Adesso sto bene, sto lavorando sempre meglio con tutto lo staff per mettermi a disposizione della squadra. È stata una stagione sfortunata, ma adesso è alle spalle. Naturalmente per i miei obiettivi personali c’è un po’ di rammarico per i miei infortuni. Per quanto riguarda la squadra invece, sono molto felice di far parte di questo gruppo molto forte e composto da grandi persone".