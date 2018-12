© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunedì, spiega il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ci sarà il faccia a faccia tra il direttore sportivo della Roma Monchi e il presidente James Pallotta. Quest'ultimo è stufo dell'andamento della stagione, dei giocatori, degli acquisti ma anche della gestione tecnica. La gara di domenica sera contro il Genoa sarà decisiva anche per le sorti dell'allenatore: in caso di mancata vittoria, praticamente scontato l'esonero di Eusebio Di Francesco.