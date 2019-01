© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A una settimana dalla fine del mercato, la Roma prova a stringere per Wilmar Barrios - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, col club giallorosso che avrebbe proposto al Boca Juniors un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni di euro. Per giugno - si legge - è invece confermato anche l’interesse per Ruslan Malinovskyi, 25enne ucraino del Genk. Una pista alternativa a Barrios, nel caso in cui il colombiano non dovesse arrivare.