Roma, Manolas e Paredes si avvicinano allo Zenit: ai giallorossi 60-65 milioni

Kostas Manolas e Leandro Paredes si avvicinano, sempre di più, allo Zenit San Pietroburgo. L'intesa con la Roma non è infatti lontana, anzi. E non è da escludere si possa chiudere per circa 60-65 milioni di euro (da capire poi come verranno gestiti gli eventuali bonus). Un ruolo fondamentale nella trattativa lo sta ricoprendo il tecnico dei russi Roberto Mancini, che grazie al proprio status sta cercando di rafforzare un club che - questo l'obiettivo minimo - deve tornare sin da subito in Champions League.