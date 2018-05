Roma, Marcano vicino. Potrebbe essere il primo acquisto dell'anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è ottimismo in casa Roma riguardo l'approdo di Ivan Marcano, centrale di difesa in forza al Porto che si svincolerà a giugno: il difensore di Santander lascerà la Liga portoghese per andare a rafforzare il reparto difensivo di Di Francesco, rivela Sky. Sono già avvenuti un paio di incontri e Monchi conta di arrivare a breve al primo acquisto dell'estate 2018.