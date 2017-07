Roma, Monchi al lavoro per il doppio innesto in attacco: Defrel e Thauvin

© foto di Federico De Luca

Il nuovo direttore sportivo della Roma Monchi sta lavorando per rinforzare l'attacco con due innesti dopo il trasferimento di Mohamed Salah al Liverpool.

Passi in avanti nella trattativa col Sassuolo per il francese Gregoire Defrel: l'asse tra i due club funziona e c'è fiducia su un accordo a metà strada tra domanda e offerta.

Passi avanti - riporta la Gazzetta dello Sport - anche per Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia: l'OM chiede 30 milioni di euro. Troppi per la Roma, ma a 20-22 più bonus si può chiudere.