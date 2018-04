Roma, Monchi: "Balotelli? Con Raiola parliamo per rinnovo Pellegrini"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Pellegrini è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. A confermarlo è stato il ds giallorosso Monchi che, attraverso Premium Sport, ha ammesso: "Incontro con Raiola anche per Balotelli? Stiamo parlando di Luca Pellegrini e siamo sulla strada giusta anche se non abbiamo chiuso. Non si è parlato di nient'altro che del suo rinnovo".